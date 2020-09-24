Вольфсбург – Десна: прогноз на матч Алексея Андронова

Известный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Вольфсбург» - «Десна».

«Матч Лиги Европы. Для черниговской «Десны» - это, конечно, серьезное испытание. С такими соперниками команда дела не имела. И я думаю, что она даже не представляет своих возможностей на фоне «Вольфсбурга», который трудно спрогнозировать. Играли бы, допустим, с «Боруссией» из Менхенгладбаха или «Байером» - было бы гораздо проще. Это более предсказуемы команды, от которых понятно, чего ожидать.

Но я думаю, что немцы, конечно, фавориты. Букмекеры думают так же. Очень трудно на этот матч подобрать какую-то адекватную ставку. На самом деле, в «Вольфсбурга» возникают частенько сложности, чтобы свое игровое преимущество конвертировать в забитые мячи.

Из всего многообразия я подобрал такой вариант - «победа «Вольфсбурга» и тотал меньше 4,5 мяча». Коэффициент - 1,61. На эту игру, на мой взгляд, это лучшая ставка», - сказал Андронов.

Матч «Вольфсбург» - «Десна» состоится 24 сентября. Начало в 21:15 по Киеву.