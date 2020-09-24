Вим ДЕ ДЕККЕР: «Поражение от Динамо — настоящий удар для Гента»

Главный тренер «Гента» Вим де Деккер ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после первой игры с «Динамо» (1:2).

- Вчера вы обсуждали с командой те ошибки, которые вы не должны были допустить в игре. Все-таки избежать их не удалось?

- На самом деле мы хотели избежать этих ошибок. Перед матчем мы обговорили все сильные стороны соперников, все ошибки, которые мы можем совершить и те ошибки, которые мог совершить противник. Но то, чего мы хотели избежать, сбылось на поле. Мы знали, что «Динамо» - команда, которая будет поджидать наши ошибки и постарается воспользоваться ними, что они и сделали, забив два гола. Нам нужно быть реалистами. Мы должны были больше верить в себя. Мы могли сыграть намного лучше, однако создавали недостаточно свободных зон для наших игроков. Спустя какое-то время ситуация на поле улучшилась, мы сравняли счет и у нас были большие надежды на второй тайм. Но мы снова наделали ошибок. Вслед за желтой карточкой наш игрок получил красную, и мы остались в меньшинстве. Мы упустили много возможностей чтобы добиться хорошего результата.

- Сегодняшний результат ставит вас в очень невыгодное, почти безнадежное положение перед ответной игрой…

- Это так, мы осознаем это. Теперь нам будет очень непросто в ответной игре. Но с нашей стороны будет неправильно сказать, что мы складываем оружие. Мы будем готовиться, чтобы постараться выиграть с нужным счетом в Киеве.

- Видели ли вы сегодня на поле игроков уровня Лиги чемпионов в составе вашей команды?

- Сегодня я увидел лишь несколько игроков уровня Лиги чемпионов, но, к сожалению, это были далеко не все игроки нашей команды.

- Насколько серьезна травма Яремчука? Для него это был важный, принципиальный матч и, наверное, ему было вдвойне обидно получить в нем травму…

- Для всех нас это был важный матч. Конечно, Романа расстроило то, что он получил травму без прямого контакта, практически на ровном месте. Пока ничего определенного по поводу степени тяжести его травмы сказать не могу. Конечно, мы будем его беречь чтобы поскорее вернуть в строй, но прямо сейчас он очень разочарован.

- После двух совершенных вами шагов вперед – двух побед, это поражение в моральном плане – шаг назад?

- Конечно, это поражение для нас – настоящий удар. Его нелегко принять. Но поражения – это неотъемлемая часть футбола, так же, как и травмы. Нужно воспринимать футбол таким, как он есть, в целостном виде – со всеми поражениями, травмами, неудачами.

- В такой игре команде очень не хватало поддержки ее 12-го игрока?

- Да, отсутствие болельщиков является для нас ощутимой потерей. Но мы не одни оказались в такой ситуации, так что вынуждены принимать это как есть.