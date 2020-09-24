Тим КЛЯЙНДИНСТ: «Генту по силам обыграть Динамо в Киеве»

Автор единственного гола «Гента» в ворота «Динамо» Тим Кляйндинст ответил на вопросы представителей СМИ на послематчевой пресс-конференции.

- Для вас этот матч, должно быть, стал особенным — вы забили первый гол за «Гент», к тому же, в такой важной игре?

- Естественно. Для нападающего всегда очень важно забивать голы, особенно в таких играх. К сожалению, мы проиграли, но лично для меня было очень важно забить первый гол за «Гент». Я очень счастлив и постараюсь продолжать в том же духе.

- Пас отдал тот, кого вы хорошо знаете… У вас с Доршем сформировалась связка еще со времен выступлений за «Хайденхейм»?

- Мне кажется, Николас нечасто подавал угловые в «Хайденхайме». Однако я прекрасно знаю его умения, то, как он подает. Поэтому я знал, куда мне нужно бежать. Мне очень приятно, что свой первый гол за «Гент» я забил после его паса. У нас был небольшой зрительный контакт перед подачей, после которого я начал движение.

- Насколько тяжело команда пережила произошедшее за последние несколько недель, смену тренеров? И насколько это повлияло лично на вашу адаптацию в новой команде?

- Лично для меня адаптация прошла легко. В «Генте» очень хорошие игроки, они меня прекрасно приняли. Но если говорить о всех игроках, то конечно последние недели были непростыми, поскольку команда пережила две смены главного тренера. Для любого игрока это было бы непросто. Однако, думаю, мы справимся с этим, ведь мы показали хорошие результаты в двух предыдущих матчах.

- Вы нападающий, но также много работаете на оборону…

- Я считаю это одним из моих главных положительных качеств. Это мой стиль, я так играл и в Германии. Я всегда возвращаюсь при обороне и помогаю команде. Считаю, что всегда легче обороняться, когда у тебя есть в защите на одного игрока больше. Конечно, как любому форварду мне больше нравится забивать голы, однако игра в защите и отборе – это также часть нашей работы.

- После удаления в составе «Гента» вам пришлось сместиться на фланг. Комфортно ли вам было на этой позиции?

- Если бы я мог выбирать, то, конечно же, предпочел бы остаться в центре. Но когда необходимо, я отдаю свой максимум на фланге. Это не лучшая для меня позиция, но я стараюсь делать все, что в моих силах.

- Результат сегодняшнего матча крайне негативный. Как вы сейчас оцените свои шансы на попадание в группу Лиги чемпионов?

- Однозначно, нас ждет очень тяжелая игра в Киеве. Ведь теперь соперник ведет в счете, и нам необходимо забивать как минимум два мяча и не пропускать. Естественно, это будет очень непросто сделать, но я считаю, что нам по силам выиграть в ответном матче.