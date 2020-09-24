Капитан Гента: «Мы плохо начали, пропустили быстрый гол»

31-летний капитан «Гента» Вадис Одиджа-Офоэ подвел итоги поражения от киевского «Динамо» (1:2) в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Мы плохо начали, пропустили быстрый гол. Но затем наша игра наладилась, и в результате мы сравняли счет. К сожалению, затем случилось удаление, а еще мы потеряли Яремчука. Впрочем, в ответном матче еще возможно все», — отметил Одиджа-Офоэ.

Ответный поединок «Динамо» — «Гент» состоится в Киеве во вторник, 29-го сентября.