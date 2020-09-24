Вим ДЕ ДЕККЕР: «Тяжело. Но мы сохранили шансы»

Главный тренер бельгийского «Гента» Вим де Деккер подвел итоги поражения от киевского «Динамо» (1:2) в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Перед матчем я говорил, что мы должны сыграть идеально. Вместо этого мы пропустили уже на девятой минуте и получили красную карточку. Тяжело. Но я не могу винить своих игроков за то, как они сегодня боролись. Мы сохранили шансы перед ответным матчем», — отметил де Деккер.

Ответный поединок «Динамо» — «Гент» состоится в Киеве во вторник, 29-го сентября.