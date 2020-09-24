Франков — о победе Динамо: «Кто-то еще недоволен?»

Специалист прокомментировал поединок киевлян с «Гентом» в Лиге чемпионов (2:1)

  • 24.09.2020 02:33
  • 539 просмотров
  • 1 комментарий
Франков — о победе Динамо: «Кто-то еще недоволен?»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков подвел краткий итог победы «Динамо» над «Гентом» (2:1) в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Всеми фибрами души — с победой!!!! Кто-то еще недоволен?», — написал Франков.

Ответный поединок «Динамо» — «Гент» состоится в Киеве во вторник, 29-го сентября.

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Источник — Telegram

(5 голосов)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 24.09.2020 02:38
    +1
    Да все идёт норм,только идиот блохин и упоротый даун притула может быть не доволен
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 24.09.2020 02:38
    +1
    Да все идёт норм,только идиот блохин и упоротый даун притула может быть не доволен
    Ссылка
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