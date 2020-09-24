Франков — о победе Динамо: «Кто-то еще недоволен?»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков подвел краткий итог победы «Динамо» над «Гентом» (2:1) в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
«Всеми фибрами души — с победой!!!! Кто-то еще недоволен?», — написал Франков.
Ответный поединок «Динамо» — «Гент» состоится в Киеве во вторник, 29-го сентября.
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