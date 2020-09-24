Рустам ХУДЖАМОВ: «Дома Динамо сможет играть с позиции силы»

Киевский матч с «Гентом» будет интересным, уверен специалист

  • 24.09.2020 02:20
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Рустам ХУДЖАМОВ: «Дома Динамо сможет играть с позиции силы»
© ФК Мариуполь. Рустам Худжамов

Бывший вратарь сборной Украины Рустам Худжамов поделился впечатлениями о победе киевского «Динамо» над «Гентом» (2:1) в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Результат этого матча позволит «Динамо» играть дома более спокойно, с позиции силы. Возможно, это добавит уверенности. Однако, излишней уверенности нужно избежать. Через неделю будет очень интересно», — отметил Худжамов.

Поединок «Динамо» — «Гент» состоится во вторник, 29-го сентября.

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Источник — Футбол 1/2/3

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