Александр ЯКОВЕНКО: «Динамо сделало большой шаг вперед»

Бывший футболист «Динамо» Александр Яковенко подвел итоги победы киевского клуба над «Гентом» (2:1) в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
«Не самая захватывающая игра. Наверное, этого стоило ожидать, потому что на кону стоит путевка в Лигу чемпионов. Было много нервов и борьбы.
Зрелищного футбола мы сегодня не увидели, но в то же время нас очень порадовал результат. Рад за «Динамо», поскольку команда сделала большой шаг вперед. Победа на поле соперника — большое дело», — считает Яковенко.
Источник — Футбол 1/2/3
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