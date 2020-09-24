Сергей СИДОРЧУК: «Луческу хотел, чтобы мы забили еще»

Полузащитник «Динамо» подвел итоги победы над «Гентом» (2:1)

  • 24.09.2020 01:35
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Сергей СИДОРЧУК: «Луческу хотел, чтобы мы забили еще»
© ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук принял участие в послематчевой пресс-конференции после победы над «Гентом» (2:1) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

- Сергей, с победой! Насколько на игру повлияли погодные условия? И связано ли большое количество нарушений со скользким газоном?
- Не думаю, что скользкий газон сильно повлиял на игру. В принципе, поле было хорошего качества и, думаю, не сказалось на нарушениях. Если вспомнить даже удаление, то Безус заработал его за жесткую игру. Но такая игра объяснима, ведь на кону групповой этап Лиги чемпионов.

- Удовлетворены ли вы своей игрой?
- Я не отделяю себя от команды. Для меня главное, чтобы команда победила, а игру будет оценивать главный тренер.

- Учитывая игровое преимущество во второй части матча, когда соперник остался в меньшинстве, хотели забить и третий мяч, чтобы в Киеве было спокойнее?
- Да, мы хотели забить третий гол, и игра давалась с самого начала, и главный тренер настаивал на том, чтобы мы не останавливались и попытались забить еще. Но не получилось. Надеемся, что это удастся сделать в Киеве.

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Источник — ФК Динамо Киев

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