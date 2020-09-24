Олимпиакос – Омония – 2:0. Греки на высоте. Видео голов и обзор матча

В первом матче 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Олимпиакос» дома победил «Омонию».
Смотрите видео голов и обзор матча «Олимпиакос» (Греция) – «Омония» (Кипр) – 2:0.
Лучшие моменты матча Олимпиакос Пирей - Омония
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эль Араби (Олимпиакос Пирей).
|69'
|ГОЛ ! С пенальти забил Матье Вальбуэна (Олимпиакос Пирей).
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Источник — Футбол 1/2/3
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