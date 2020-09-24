Олимпиакос уверенно выиграл в первом матче плей-офф Лиги чемпионов

В первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов греческий «Олимпиакос» принимал кипрскую «Омонию» и добыл победу со счетом 2:0 благодаря голам Вальбуэна и Эль Араби.
Лига чемпионов. Плей-офф квалификации.
Олимпиакос - Омония 2:0
Голы: Вальбуэна, 69 (с пен), Эль Араби, 90
Олимпиакос: Са, Рафинья, Семеду, Ба, Холебас, Бухалакис, Камара, Вальбуэна, Фортунис (Эль Араби), 59, Масоурас (Рандейович, 59), Кока (Мвила, 76)
Омония: Фабиано, Губочан, Лефтнер, Ланг, Лекьякс, Гомес, Гомеш, Ботеак (Луизоу, 87), Папулис (Асанте, 81), Сене (Дурис, 46), Сантос
Источник — Sport.ua
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