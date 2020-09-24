Карлос ДЕ ПЕНА: «В Киеве Динамо нужно сыграть против Гента еще лучше»

Игрок забил победный мяч

  • 24.09.2020 00:27
  • 1204 просмотра
  • 1 комментарий
Карлос ДЕ ПЕНА: «В Киеве Динамо нужно сыграть против Гента еще лучше»
© fcdynamo.kiev.ua

Хавбек «Динамо» Карлос де Пена дал экспресс-комментарий после первого матча плей-офф Лиги чемпионов против «Гента», который киевская команда выиграла 2:1.

Именно уругваец забил победный мяч.

«Хороший результат, приятный счет на табло. В конце первого тайма «Гент» активировался, но мы выстояли и все решили во второй половине встречи».

«Гент» - хорошая команда. Возможно, сейчас они не в лучшей форме, но в матче в Киеве нам нужно действовать еще лучше, чем сейчас, потому что «Гент» захочет отыграться», - сказал де Пена.

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Источник — Футбол 1/2/3

(10 голосов)

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Комментарии
    viktor112007
    online
      viktor112007, 24.09.2020 00:30
    +5
    у Де Пени цього разу не дуже гра клеїлась, але відпахав у матчі на 5+
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 24.09.2020 00:30
    +5
    у Де Пени цього разу не дуже гра клеїлась, але відпахав у матчі на 5+
    Ссылка
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