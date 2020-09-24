Карлос ДЕ ПЕНА: «В Киеве Динамо нужно сыграть против Гента еще лучше»

Хавбек «Динамо» Карлос де Пена дал экспресс-комментарий после первого матча плей-офф Лиги чемпионов против «Гента», который киевская команда выиграла 2:1.

Именно уругваец забил победный мяч.

«Хороший результат, приятный счет на табло. В конце первого тайма «Гент» активировался, но мы выстояли и все решили во второй половине встречи».

«Гент» - хорошая команда. Возможно, сейчас они не в лучшей форме, но в матче в Киеве нам нужно действовать еще лучше, чем сейчас, потому что «Гент» захочет отыграться», - сказал де Пена.