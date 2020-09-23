ВИДЕО. Между ног вратарю! Де Пена забил победный гол Динамо в Генте

В среду, 23 сентября, прошел первый матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Карлос Де Пена забил победный гол «Динамо» в Генте на 79-й минуте, отправив мяч между ног голкиперу соперников.
ГОЛ! 1:2. Карлос Де Пена, 79 мин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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