ВИДЕО. Безус удален с поля за два горчичника и не сыграет за Гент в Киеве

«Динамо» получило численное большинство на 53-й минуте выездного матча

  • 23.09.2020 23:28
  • 2190 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Безус удален с поля за два горчичника и не сыграет за Гент в Киеве
© ФК Гент. Роман Безус

В среду, 23 сентября, проходит первый матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Роман Безус после фола на Буяльском удален с поля за два горчичника и не сыграет за «Гент» в Киеве.

Киевское «Динамо» получило численное большинство на 53-й минуте выездного матча.

Удаление, Роман Безус, 53 мин.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    El_Maestro
    online
      El_Maestro, 24.09.2020 00:11
    0
    Теперь не понятно сыграет ли он еще за Гент вообще
    Ссылка
    El_Maestro
    online
      El_Maestro, 24.09.2020 00:11
    0
    Теперь не понятно сыграет ли он еще за Гент вообще
    Ссылка
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