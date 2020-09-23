ВИДЕО. Безус удален с поля за два горчичника и не сыграет за Гент в Киеве

В среду, 23 сентября, проходит первый матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Роман Безус после фола на Буяльском удален с поля за два горчичника и не сыграет за «Гент» в Киеве.
Киевское «Динамо» получило численное большинство на 53-й минуте выездного матча.
Удаление, Роман Безус, 53 мин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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