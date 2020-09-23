ВИДЕО. Гол в раздевалку. Гент сравнял счет после розыгрыша углового

В среду, 23 сентября, проходит первый матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
«Гент» сравнял счет после розыгрыша углового. Кляйндинст головой отправил мяч в ворота «Динамо» на 41-й минуте.
ГОЛ! 1:1. Тим Кляйндинст, 41 мин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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