ФОТО. Камень, ножницы, бумага. Шапаренко и Де Пена поспорили на штрафной

В среду, 23 сентября, проходит первый матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Гентом» и «Динамо».
В первом тайме Николай Шапаренко и Карлос Де Пена поспорили, кому пробивать штрафной.
ФОТО. Шапаренко выбросил бумагу, а Де Пена выиграл спор, показав ножницы.
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Источник — Sport.ua
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