ФОТО. Камень, ножницы, бумага. Шапаренко и Де Пена поспорили на штрафной

В «Динамо» оригинально решают вопрос, кому следует проводить удар

  • 23.09.2020 22:51
  • 4194 просмотра
  • 5 комментариев
ФОТО. Камень, ножницы, бумага. Шапаренко и Де Пена поспорили на штрафной
© Футбол 2

В среду, 23 сентября, проходит первый матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Гентом» и «Динамо».

В первом тайме Николай Шапаренко и Карлос Де Пена поспорили, кому пробивать штрафной.

ФОТО. Шапаренко выбросил бумагу, а Де Пена выиграл спор, показав ножницы.

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Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
    n.tkach
      n.tkach, 23.09.2020 23:43
    +1
    На фото - судья победил.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 23.09.2020 23:04
    -13
    Клоуни.. І це Ліга Чемпіонів.
    Ссылка
    Nikas
    online
      Nikas, 23.09.2020 23:02
    -5
    Ладно Шапаренко ток школу закончил, но Де Пенья
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 23.09.2020 22:58
    -15
    Позорище
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 23.09.2020 22:56
    +11
    Прикольно..
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 23.09.2020 22:56
    +11
    Прикольно..
    Ссылка
    n.tkach
      n.tkach, 23.09.2020 23:43
    +1
    На фото - судья победил.
    Ссылка
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