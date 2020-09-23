ВИДЕО. VAR сказал – офсайда нет. Супряга открыл счет в матче против Гента

Киевское «Динамо» забило быстрый гол, проведя голевую атаку на 9-й минуте

  • 23.09.2020 22:25
  • 2653 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. VAR сказал – офсайда нет. Супряга открыл счет в матче против Гента
© ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

В среду, 23 сентября, проходит первый матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Киевское «Динамо» забило быстрый гол в Генте – отличился Супряга. VAR показал, что офсайда не было.

ГОЛ! 0:1. Владислав Супряга, 9 мин.

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 23.09.2020 22:31
    +1
    Суркис скажет что цена уже 20-25
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 23.09.2020 22:29
    +1
    Плюс 2-3 миллиона себе на цену набросил
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 23.09.2020 22:31
    +1
    Суркис скажет что цена уже 20-25
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 23.09.2020 22:29
    +1
    Плюс 2-3 миллиона себе на цену набросил
    Ссылка
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