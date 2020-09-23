ВИДЕО. VAR сказал – офсайда нет. Супряга открыл счет в матче против Гента

В среду, 23 сентября, проходит первый матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Киевское «Динамо» забило быстрый гол в Генте – отличился Супряга. VAR показал, что офсайда не было.
ГОЛ! 0:1. Владислав Супряга, 9 мин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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