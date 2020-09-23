Стали известны все пары 1/4 финала на турнире в Страсбурге

Во вторник и среду на грунтовом турнире международной серии в Страсбурге прошли матчи второго круга.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина свой поединок выиграла и продолжает борьбу за трофей.
Страсбург. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Елена Остапенко – Нао Хибино
Чжан Шуай – Елена Рыбакина [5]
Нижняя часть сетки
Катерина Синякова – Арина Соболенко [4]
Жиль Тайхман – Элина Свитолина [2]
Отметим, что все четвертьфинальный матчи состоятся в четверг, 24 сентября.
Источник — Sport.ua
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