Стали известны все пары 1/4 финала на турнире в Страсбурге

Борьбу за трофей продолжает Элина Свитолина

  • 23.09.2020 22:30
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Стали известны все пары 1/4 финала на турнире в Страсбурге
© WTA. Арина Соболенко

Во вторник и среду на грунтовом турнире международной серии в Страсбурге прошли матчи второго круга.
 
Первая ракетка Украины Элина Свитолина свой поединок выиграла и продолжает борьбу за трофей.
 
Страсбург. Пары 1/4 финала
 
Верхняя часть сетки

 Елена Остапенко –  Нао Хибино
 Чжан Шуай –  Елена Рыбакина [5]
 
Нижняя часть сетки

 Катерина Синякова –  Арина Соболенко [4]
 Жиль Тайхман –  Элина Свитолина [2]
 
Отметим, что все четвертьфинальный матчи состоятся в четверг, 24 сентября.

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Источник — Sport.ua

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