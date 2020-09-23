Стали известны все пары 1/4 финала на турнире в Страсбурге

Во вторник и среду на грунтовом турнире международной серии в Страсбурге прошли матчи второго круга.



Первая ракетка Украины Элина Свитолина свой поединок выиграла и продолжает борьбу за трофей.



Страсбург. Пары 1/4 финала



Верхняя часть сетки

Елена Остапенко – Нао Хибино

Чжан Шуай – Елена Рыбакина [5]



Нижняя часть сетки

Катерина Синякова – Арина Соболенко [4]

Жиль Тайхман – Элина Свитолина [2]



Отметим, что все четвертьфинальный матчи состоятся в четверг, 24 сентября.