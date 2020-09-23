Иван ФЕДЫК: «Рух потерял 2 очка в матче с Шахтером»

Наставник львовской команды не в восторге от ничьей

  • 23.09.2020 21:30
  • 3926 просмотров
  • 18 комментариев
Иван ФЕДЫК: «Рух потерял 2 очка в матче с Шахтером»
© fcrukh.com

Наставник «Руха» Иван Федык прокомментировал ничью 1:1 в матче УПЛ против «Шахтера». Тренер рассчитывал на победу в игре с чемпионом.

«Первое впечатление - потеряли два очка. Забили и не имели права пропускать. Забили один гол и не забили еще один, когда вышел игрок один на один».

«У нас много травмированных, но они по чуть-чуть возвращаются. И у нас минимально начинается что-то получаться», - сказал Федык.

Львовская команда набрала свое первое очко в УПЛ.

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Источник — Футбол 1/2/3

(28 голосов)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.09.2020 22:14
    -1
    Roma Ukraine, 23.09.2020 22:12
    все одно рух і фк львів залишаються головними аутсайдерами, і якщо порівнювати останні їх матчі то гра львова з динамо була якіснішою ніж сьогоднішня гра руху
    Єдине місто, дві команди !
    ПФК Львів і Рух Львів !
    Ссылка
    Roma Ukraine
      Roma Ukraine, 23.09.2020 22:12
    +1
    все одно рух і фк львів залишаються головними аутсайдерами, і якщо порівнювати останні їх матчі то гра львова з динамо була якіснішою ніж сьогоднішня гра руху
    Ссылка
    shoko
      shoko, 23.09.2020 22:04
    -3
    Всё логично..только дибилы не разбирающиеся в футболе могут что-то тут умничать с диванов..Шахтёр форсировал подготовку и начал раньше всех под ЛЕ ..сейчас идёт спад игровых кондиций..это нормально..у тех кто доигрывал финальные части ЛЧ и ЛЕ будет тоже самое... А к к началу групп ЛЧ опять придут в кондиции...в Чемпе всё наверстается..Это для Руха это суперматч по настрою и подготовке,а для ШД очередной средний матч.. О результатах поговорим к зиме..
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    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.09.2020 21:52
    +2
    Тільки з стадіону ! РУХ, брати, молодці !!! Я зірвав голос !!!
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 23.09.2020 21:51
    0
    Надіюсь всі бачили який стартовий склад був у Шахтаря?
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    a.fedorenko1953
      a.fedorenko1953, 23.09.2020 21:49
    +5
    Добре висловлювання від Федика , не ... боятися цих фаворитів. Хай хлопці розуміють - непереможних команд не буває!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 23.09.2020 21:46
    -8
    Клоун бл.
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 23.09.2020 21:45
    -1
    Анатолій Чорнобук, 23.09.2020 21:43
    Не Шахтьор (Шахтар чи гірник) а БОМЖ... Крутий клуб став бездомним...
    Вболівав за Динамо але В нас повна ПИЗДА!!!!
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 23.09.2020 21:45
    +1
    Анатолій Чорнобук, 23.09.2020 21:43
    Не Шахтьор (Шахтар чи гірник) а БОМЖ... Крутий клуб став бездомним...
    Вболівав за Динамо але В нас повна ПИЗДА!!!!
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 23.09.2020 21:43
    +2
    bullyUA, 23.09.2020 21:38
    Везет в последнее время Шахтеру. От Зорьки отскочил, от Руха отскочил. С Колосом судья три пенальти назначил. Но вечно везти не может.
    Не Шахтьор (Шахтар чи гірник) а БОМЖ... Крутий клуб став бездомним...
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 23.09.2020 21:43
    +5
    bullyUA, 23.09.2020 21:38
    Везет в последнее время Шахтеру. От Зорьки отскочил, от Руха отскочил. С Колосом судья три пенальти назначил. Но вечно везти не может.
    Не Шахтьор (Шахтар чи гірник) а БОМЖ... Крутий клуб став бездомним...
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 23.09.2020 21:40
    +4
    Кротовня нічого надзвичайного не зробила для перемоги...
    Шкода тих сліпих що не бачать падіння
    Рейтинг впаде потім
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.09.2020 21:40
    +6
    serge_kr, 23.09.2020 21:35
    Ничего с Дк возьмете 3 очка в легкую
    Следующий матч с Олимпиком.
    Если думаешь что будет легко, то это ошибка
    Ссылка
    polesse2000
      polesse2000, 23.09.2020 21:40
    +3
    serge_kr, 23.09.2020 21:35 Ничего с Дк возьмете 3 очка в легкую --------------------------------------
    Да, ртом возьмут, а ты им будешь помогать. Знатно шлаку Интер очко развальцевал о как до сих пор сифонит
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 23.09.2020 21:38
    +6
    Везет в последнее время Шахтеру. От Зорьки отскочил, от Руха отскочил. С Колосом судья три пенальти назначил. Но вечно везти не может.
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 23.09.2020 21:35
    -9
    Ничего с Дк возьмете 3 очка в легкую
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 23.09.2020 21:33
    +5
    Браво!!! Так держать!
    Ссылка
    Oles Khorungiy
      Oles Khorungiy, 23.09.2020 21:31
    +6
    Красава!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.09.2020 21:40
    +6
    serge_kr, 23.09.2020 21:35
    Ничего с Дк возьмете 3 очка в легкую
    Следующий матч с Олимпиком.
    Если думаешь что будет легко, то это ошибка
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 23.09.2020 21:38
    +6
    Везет в последнее время Шахтеру. От Зорьки отскочил, от Руха отскочил. С Колосом судья три пенальти назначил. Но вечно везти не может.
    Ссылка
    Oles Khorungiy
      Oles Khorungiy, 23.09.2020 21:31
    +6
    Красава!
    Ссылка
    a.fedorenko1953
      a.fedorenko1953, 23.09.2020 21:49
    +5
    Добре висловлювання від Федика , не ... боятися цих фаворитів. Хай хлопці розуміють - непереможних команд не буває!
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 23.09.2020 21:43
    +5
    bullyUA, 23.09.2020 21:38
    Везет в последнее время Шахтеру. От Зорьки отскочил, от Руха отскочил. С Колосом судья три пенальти назначил. Но вечно везти не может.
    Не Шахтьор (Шахтар чи гірник) а БОМЖ... Крутий клуб став бездомним...
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 23.09.2020 21:33
    +5
    Браво!!! Так держать!
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 23.09.2020 21:40
    +4
    Кротовня нічого надзвичайного не зробила для перемоги...
    Шкода тих сліпих що не бачать падіння
    Рейтинг впаде потім
    Ссылка
    polesse2000
      polesse2000, 23.09.2020 21:40
    +3
    serge_kr, 23.09.2020 21:35 Ничего с Дк возьмете 3 очка в легкую --------------------------------------
    Да, ртом возьмут, а ты им будешь помогать. Знатно шлаку Интер очко развальцевал о как до сих пор сифонит
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.09.2020 21:52
    +2
    Тільки з стадіону ! РУХ, брати, молодці !!! Я зірвав голос !!!
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 23.09.2020 21:43
    +2
    bullyUA, 23.09.2020 21:38
    Везет в последнее время Шахтеру. От Зорьки отскочил, от Руха отскочил. С Колосом судья три пенальти назначил. Но вечно везти не может.
    Не Шахтьор (Шахтар чи гірник) а БОМЖ... Крутий клуб став бездомним...
    Ссылка
    Roma Ukraine
      Roma Ukraine, 23.09.2020 22:12
    +1
    все одно рух і фк львів залишаються головними аутсайдерами, і якщо порівнювати останні їх матчі то гра львова з динамо була якіснішою ніж сьогоднішня гра руху
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 23.09.2020 21:45
    +1
    Анатолій Чорнобук, 23.09.2020 21:43
    Не Шахтьор (Шахтар чи гірник) а БОМЖ... Крутий клуб став бездомним...
    Вболівав за Динамо але В нас повна ПИЗДА!!!!
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 23.09.2020 21:51
    0
    Надіюсь всі бачили який стартовий склад був у Шахтаря?
    Ссылка
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