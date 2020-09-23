Иван ФЕДЫК: «Рух потерял 2 очка в матче с Шахтером»

Наставник «Руха» Иван Федык прокомментировал ничью 1:1 в матче УПЛ против «Шахтера». Тренер рассчитывал на победу в игре с чемпионом.
«Первое впечатление - потеряли два очка. Забили и не имели права пропускать. Забили один гол и не забили еще один, когда вышел игрок один на один».
«У нас много травмированных, но они по чуть-чуть возвращаются. И у нас минимально начинается что-то получаться», - сказал Федык.
Львовская команда набрала свое первое очко в УПЛ.
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Источник — Футбол 1/2/3
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ПФК Львів і Рух Львів !
Шкода тих сліпих що не бачать падіння
Рейтинг впаде потім
Если думаешь что будет легко, то это ошибка
Да, ртом возьмут, а ты им будешь помогать. Знатно шлаку Интер очко развальцевал о как до сих пор сифонит
Если думаешь что будет легко, то это ошибка
Шкода тих сліпих що не бачать падіння
Рейтинг впаде потім
Да, ртом возьмут, а ты им будешь помогать. Знатно шлаку Интер очко развальцевал о как до сих пор сифонит
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