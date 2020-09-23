Луиш КАШТРУ: «Шахтер перешел на схему 3-3-3, нужно было рисковать»

Наставник дал экспресс-комментарий

  • 23.09.2020 21:22
  • 3012 просмотров
  • 13 комментариев
Луиш КАШТРУ: «Шахтер перешел на схему 3-3-3, нужно было рисковать»
© shakhtar.com

В перенесенном матче 2-го тура УПЛ «Рух» сумел набрать свое первое очко в УПЛ, сыграв вничью 1:1 с «Шахтером». Комментарий после игры дал наставник Луиш Каштру.

«Совсем нехороший первый тайм, а второй запомнился автоголом и удалением нашего игрока. Перешли на схему 3-3-3, так как нужно было рисковать. Гнались за результатом, который обеспечил бы нам 3 очка. Марлос забил, имели еще моменты, но не удалось выиграть. Тренер должен взять на себя ответственность за результат, и я не убегаю от нее. Я беру потерю очков на себя».

«Ребята полностью отдавались и закончили игру уставшими. Жаль, что не добились нужного результата. Мы прекрасно знали, с кем будем играть и как будет действовать соперник. «Рух» нас не удивил, но оставаться вдесятером и проигрывая в счете - это тяжело».

«Сейчас нужно восстановиться и успокоиться, ведь впереди еще много туров. Никаких отговорок искать не будем», - сказал Каштру.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(15 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 23.09.2020 22:17
    0
    Таким составом против таких скромных команд даже в десятеро нужно выигрывать. Какой тогда толк от ленивых бразил если их возит Рух?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 23.09.2020 21:51
    -3
    Борьба в этом сезоне между Рухом и Шахтером за вылет в первую лигу будет не на на жизнь, а на смерть.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.09.2020 21:50
    0
    Каштру, прийди в себя, предсезонка закончилась
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 23.09.2020 21:49
    0
    ZAKARPATFAN, 23.09.2020 21:31
    В целом обычный товарняк для Шахты, в котором набирают кондиции. ПСЖ вон вообще от Ланса продул, так что теперь ПСяж слабее Ланса? По логике динамовских троллей да.
    Идиот, ты состав псж на ту игру видел?
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 23.09.2020 21:42
    +1
    С Рухом надо было особо внимательно играть, это ведь не абы шо. Есть еще время до ответной игры, можно придумать как одолеть этого монстра.
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 23.09.2020 21:40
    +2
    Опять судья не дал 15 пенальти в сторону Руха, пропал судья.
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 23.09.2020 21:37
    0
    Закарпатфан повторюсь привыкай, теперь это ваш уровень. Я не злорадствую, так карты ложатся
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 23.09.2020 21:34
    +1
    Каштру бредит, пока схема 1-2-0, зачем вам схема 3-3-3?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 23.09.2020 21:32
    -1
    ZAKARPATFAN, 23.09.2020 21:31
    В целом обычный товарняк для Шахты, в котором набирают кондиции. ПСЖ вон вообще от Ланса продул, так что теперь ПСяж слабее Ланса? По логике динамовских троллей да.
    А Лион с Нимом в ничейку сыграл
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 23.09.2020 21:31
    -4
    В целом обычный товарняк для Шахты, в котором набирают кондиции. ПСЖ вон вообще от Ланса продул, так что теперь ПСяж слабее Ланса? По логике динамовских троллей да.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 23.09.2020 21:26
    -2
    ZAKARPATFAN, 23.09.2020 21:25
    Плохо, но молодцы
    Молодцы потому что львовские концы обработали?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 23.09.2020 21:25
    -2
    Плохо, но молодцы
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 23.09.2020 21:24
    -2
    Він не пам'ятає коли гол забили? Пора на пенсію
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 23.09.2020 21:40
    +2
    Опять судья не дал 15 пенальти в сторону Руха, пропал судья.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 23.09.2020 21:42
    +1
    С Рухом надо было особо внимательно играть, это ведь не абы шо. Есть еще время до ответной игры, можно придумать как одолеть этого монстра.
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 23.09.2020 21:34
    +1
    Каштру бредит, пока схема 1-2-0, зачем вам схема 3-3-3?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 23.09.2020 22:17
    0
    Таким составом против таких скромных команд даже в десятеро нужно выигрывать. Какой тогда толк от ленивых бразил если их возит Рух?
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 23.09.2020 21:50
    0
    Каштру, прийди в себя, предсезонка закончилась
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 23.09.2020 21:49
    0
    ZAKARPATFAN, 23.09.2020 21:31
    В целом обычный товарняк для Шахты, в котором набирают кондиции. ПСЖ вон вообще от Ланса продул, так что теперь ПСяж слабее Ланса? По логике динамовских троллей да.
    Идиот, ты состав псж на ту игру видел?
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 23.09.2020 21:37
    0
    Закарпатфан повторюсь привыкай, теперь это ваш уровень. Я не злорадствую, так карты ложатся
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности