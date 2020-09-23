Луиш КАШТРУ: «Шахтер перешел на схему 3-3-3, нужно было рисковать»

В перенесенном матче 2-го тура УПЛ «Рух» сумел набрать свое первое очко в УПЛ, сыграв вничью 1:1 с «Шахтером». Комментарий после игры дал наставник Луиш Каштру.

«Совсем нехороший первый тайм, а второй запомнился автоголом и удалением нашего игрока. Перешли на схему 3-3-3, так как нужно было рисковать. Гнались за результатом, который обеспечил бы нам 3 очка. Марлос забил, имели еще моменты, но не удалось выиграть. Тренер должен взять на себя ответственность за результат, и я не убегаю от нее. Я беру потерю очков на себя».

«Ребята полностью отдавались и закончили игру уставшими. Жаль, что не добились нужного результата. Мы прекрасно знали, с кем будем играть и как будет действовать соперник. «Рух» нас не удивил, но оставаться вдесятером и проигрывая в счете - это тяжело».

«Сейчас нужно восстановиться и успокоиться, ведь впереди еще много туров. Никаких отговорок искать не будем», - сказал Каштру.