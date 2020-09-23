ФОТО. Разместились в Милене. Колос прибыл в Хорватию на матч с Риекой

В среду, 23 сентября, рейсом из Борисполя в Хорватию отправилась делегация ФК «Колос» на матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Риеки».

Интересно, что в в зале аэропорта футболисты команды встретили представителей черниговской «Десны», которые в это время отправились на игру Лиги Европы против немецкого «Вольфсбурга». Ковалевцы пожелали ребятам Александра Рябоконя удачи в поединке против немцев, а черниговские футболисты пожелали удачи «Колосу».

В Хорватию тренерский штаб взял следующих игроков:

Вратари: Евгений Волынец, Владислав Кучерук, Евгений Кучеренко.

Защитники: Виталий Гавриш, Кирилл Петров, Евгений Новак, Владислав Емец, Максим Максименко, Александр Черноморец.

Полузащитники: Евгений Задоя, Андрей Богданов, Вадим Милько, Денис Костышин, Евгений Смирный, Олег Ильин, Павел Ореховский, Никита Кравченко, Денис Антюх, Евгений Морозко.

Нападающие: Владимир Лысенко, Евгений Селезнев.

«Колос» уже прибыл на место дислокации, разместилась в пятизвездочном отеле «Милене» и проводит вечером предматчевую тренировку.

Напомним, матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Риека» – «Колос» пройдет на стадионе «Руевица» в четверг, 24 сентября. Начало матча – 21:45 по киевскому времени, прямая трансляция на телеканале «Футбол 2». Также, в Коваливке клуб организует фан-зону для болельщиков, где будет специальная праздничная программа перед матчем и просмотр поединка «Риека» – «Колос» на большом экране.