ФОТО. Разместились в Милене. Колос прибыл в Хорватию на матч с Риекой

23 сентября команда сыграет матч 3-го раунда Лиги Европы против «Риеки»

  • 23.09.2020 21:12
  • 979 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Разместились в Милене. Колос прибыл в Хорватию на матч с Риекой
© ФК Колос Ковалевка

В среду, 23 сентября, рейсом из Борисполя в Хорватию отправилась делегация ФК «Колос» на матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Риеки».

Интересно, что в в зале аэропорта футболисты команды встретили представителей черниговской «Десны», которые в это время отправились на игру Лиги Европы против немецкого «Вольфсбурга». Ковалевцы пожелали ребятам Александра Рябоконя удачи в поединке против немцев, а черниговские футболисты пожелали удачи «Колосу».

В Хорватию тренерский штаб взял следующих игроков:

Вратари: Евгений Волынец, Владислав Кучерук, Евгений Кучеренко.

Защитники: Виталий Гавриш, Кирилл Петров, Евгений Новак, Владислав Емец, Максим Максименко, Александр Черноморец.

Полузащитники: Евгений Задоя, Андрей Богданов, Вадим Милько, Денис Костышин, Евгений Смирный, Олег Ильин, Павел Ореховский, Никита Кравченко, Денис Антюх, Евгений Морозко.

Нападающие: Владимир Лысенко, Евгений Селезнев.

«Колос» уже прибыл на место дислокации, разместилась в пятизвездочном отеле «Милене» и проводит вечером предматчевую тренировку.

Напомним, матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Риека» – «Колос» пройдет на стадионе «Руевица» в четверг, 24 сентября. Начало матча – 21:45 по киевскому времени, прямая трансляция на телеканале «Футбол 2». Также, в Коваливке клуб организует фан-зону для болельщиков, где будет специальная праздничная программа перед матчем и просмотр поединка «Риека» – «Колос» на большом экране.

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Источник — ФК Колос Ковалевка

(6 голосов)

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Комментарии
    an52
      an52, 23.09.2020 22:21
    0
    Игорь Нестеренко, 23.09.2020 21:48
    Какой Милан? А как же коронавирус?
    Никакого Милана - "разместились в пятизвездочном отеле «Милене»"
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
      Игорь Нестеренко, 23.09.2020 21:48
    0
    Какой Милан? А как же коронавирус?
    Ссылка
    AЛВ
      AЛВ, 23.09.2020 21:44
    0
    Успіхів Колосу.!!!
    Ссылка
    an52
      an52, 23.09.2020 22:21
    0
    Игорь Нестеренко, 23.09.2020 21:48
    Какой Милан? А как же коронавирус?
    Никакого Милана - "разместились в пятизвездочном отеле «Милене»"
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
      Игорь Нестеренко, 23.09.2020 21:48
    0
    Какой Милан? А как же коронавирус?
    Ссылка
    AЛВ
      AЛВ, 23.09.2020 21:44
    0
    Успіхів Колосу.!!!
    Ссылка
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