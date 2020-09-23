ФОТО. Теплая встреча. Колос и Десна пересеклись в аэропорту

В четверг, 24 сентября «Колос» и «Десна» проведут выездные матчи квалификации Лиги Европы против «Риеки» и «Вольфсбурга» соответственно.
Сегодня утром команды пересеклись в аэропорту Борисполь. Представители команд обнимались, желали друг другу удачи и сделали несколько совместных фотографий:
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Теперь будут в чемпионате друг другу дорогу переходить.
Теперь будут в чемпионате друг другу дорогу переходить.
Теперь будут в чемпионате друг другу дорогу переходить.
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