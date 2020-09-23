ФОТО. Теплая встреча. Колос и Десна пересеклись в аэропорту

Обе команды отправились на выездные матчи Лиги Европы

  • 23.09.2020 18:01
  • 2510 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. Теплая встреча. Колос и Десна пересеклись в аэропорту
© facebook.com/fckoloskovalivka

В четверг, 24 сентября «Колос» и «Десна» проведут выездные матчи квалификации Лиги Европы против «Риеки» и «Вольфсбурга» соответственно.

Сегодня утром команды пересеклись в аэропорту Борисполь. Представители команд обнимались, желали друг другу удачи и сделали несколько совместных фотографий:

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Источник — Facebook

(13 голосов)

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Комментарии
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 23.09.2020 18:36
    -2
    Чекаємо на договорняки
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 23.09.2020 18:25
    +3
    con clusion, 23.09.2020 18:12
    Плохая примета.
    Теперь будут в чемпионате друг другу дорогу переходить.
    Так це ж добре. Значить буде зарубав між ними в УПЛ - буде цікаво (головне щоб зарубатза високі місця)
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 23.09.2020 18:12
    -7
    Плохая примета.
    Теперь будут в чемпионате друг другу дорогу переходить.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 23.09.2020 18:07
    +1
    Дуже сподіваюся, що коли повертатимуться додому не будуть разом "над Парижем" пролітати...
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 23.09.2020 18:25
    +3
    con clusion, 23.09.2020 18:12
    Плохая примета.
    Теперь будут в чемпионате друг другу дорогу переходить.
    Так це ж добре. Значить буде зарубав між ними в УПЛ - буде цікаво (головне щоб зарубатза високі місця)
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 23.09.2020 18:07
    +1
    Дуже сподіваюся, що коли повертатимуться додому не будуть разом "над Парижем" пролітати...
    Ссылка
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