Гент – Динамо: прогноз на матч Алексея Андронова

Известный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Гент» - «Динамо» Киев. Матч «Гент» - «Динамо» состоится в среду, 23 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.

«Квалификация Лиги чемпионов входит в свою решающую стадию. Теперь матчи будут играть в количестве двух, то есть эффект неожиданности и случайности нивелируется. Киевское «Динамо» будет оспаривать путёвку в групповой турнир с бельгийским клубом «Гент».

Очень любопытное противостояние. В «Генте» играет Роман Яремчук, нападающий сборной Украины, который был ранее в системе киевского «Динамо». Киевский клуб не играл в Лиге чемпионов уже несколько сезонов, а это серьёзные финансовые потери. Конечно же, сейчас главная задача для «Динамо» — пройти бельгийскую команду.

Мирча Луческу в последнем матче чемпионата Украины дал отдых основной группе игроков, явно готовя команду к матчу в Бельгии. Я думаю, что опытнейший тренер понимает, что главная задача «Динамо» — забить гол. Даже если они и проиграют со счётом 1:2, перед ответным матчем — это нормальный результат.

Предлагаю ставить на «обе забьют». У «Динамо» всё-таки очень молодая защита, не слишком сыгранная, которая может пропустить. Но сами динамовцы имеют всё, чтобы забить в Бельгии. Уверен, что они это сделают», — сказал Андронов.