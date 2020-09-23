Рух – Шахтер. Трубин и Корниенко снова в основе

Сегодня, 23 сентября, «Рух» в отложенном матче второго тура УПЛ примет «Шахтер». Начало матча – в 19:00 по Киеву.
Стали известны составы команды на матч:
«Рух»: Бандура, Климчук, Дуць, Парамонов, Глига, Кухаревич, Брикнер, Кухарук, Мисик, Мартинюк, Копина
Запас: Мисак, Заставный, Белый, Бойчук, Калюжный, Русин, Эрнест, Бойчук, Кондраков
«Шахтера»: Трубин, Додо, Бондарь, Матвиенко, Корниенко, Маркос, Патрик, Тете, Тайсон, Коноплянка, Мораес.
Запас: Пятов, Хочолава, Степаненко, Марлос, Соломон, Коваленко, Майкон, Болбат, Фернандо.
Источник — УПЛ
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