ИЛСИНЬО: «Ахметов был самым счастливым человеком в мире»

Бывший полузащитник «Шахтера» Илсиньо рассказал, за счет чего «горнякам» удалось пробиться в финал Кубка УЕФА-2008/09, а затем обыграть в решающем поединке немецкий «Вердер».

«Как и любая восточноевропейская команда, мы не были фаворитами в матчах Кубка УЕФА. Подавляющее большинство соперников смотрели на нас свысока. Они должны были изучать нас, но просто не верили в наши силы. «Тоттенхэм» и «Марсель» недооценили нас. С «Динамо» и московским ЦСКА было куда сложнее, потому что они знали нас, и было очень непросто. Это были невероятно сложные поединки».

«Что касается финала, то поразительная сцена была, когда мы выстроились в шеренгу перед матчем. Игроки «Вердера» были очень высокими. Все они были выше 185 сантиметров. А наша команда, наоборот, была вовсе невысокой. Самый высокий из нас был вовсе невысоким для «Вердера». Они смотрели на нас и мне казалось, что у них была только одна мысль: «Эти дети не умеют играть в мяч».

«Это была большая разница в физике, но мы восполнили ее большей техничностью. Позже они посмотрели на нас уже по-другому. Они знали, что наша команда хороша, но также не восприняли нас всерьез. Мы же сыграли в свою силу, а потому были счастливы, когда стали чемпионами».

«Я до сих пор помню главную вечеринку. Она, кажется, остановила всю Донецкую область. Они поставили сцену посредине главной площади города. Мы даже думали, что приедет президент Украины! А президент «Шахтера» был самым счастливым человеком в мире», - рассказал Илсиньо.

В настоящий момент 34-летний Илсиньо продолжает футбольную карьеру, выступая в США за «Филадельфию Юнион».

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