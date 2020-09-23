Жозе МОУРИНЬО: «Я устал от вопросов об Алли»

Наставник «Тоттенхэма» утверждает, что у него нет конфликта с Деле Алли

  • 23.09.2020 17:23
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Жозе МОУРИНЬО: «Я устал от вопросов об Алли»
© YouTube. Жозе Моуриньо

В нынешнем сезоне один из лидеров «Тоттенхэма» Деле Алли потерял место в составе команды: на его счету лишь 45 сыгранных минут во всех турнирах.

Тем не менее, главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо по-прежнему утверждает, что у него нет конфликта с Алли:

«Я не устал от Деле, потому что он отличный парень, но я устал от вопросов о Деле. 99% ответственности лежит на игроках. На мне 1%. У меня, у моего штаба – 1%. 99% у игроков.

У меня с Алли нет проблем. Он едет на матч с со «Шкендией», у него есть шанс сыграть.

Когда в команде появляется конкуренция, игроки на поле должны показывать себя и действовать».

Ранее сообщалось о том, что ПСЖ начал переговоры с Алли. «Реал» от услуг хавбека отказался.

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Источник — BBC

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