Деле Алли не нужен Реалу

Мадридский «Реал» не заинтересован в переходе атакующего полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли.

Недавно появилась информация, что лондонский клуб может включить 24-летнего игрока в сделку с мадридцами по Гарету Бэйлу. «Реал», в свою очередь, не рассматривает такой вариант из-за требований Алли по зарплате.

В прошлом сезоне Алли провел за «Тоттенхэм» 38 матчей, забил девять голов и сделал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Гарет Бэйл проходит медосмотр в «Тоттенхэме».