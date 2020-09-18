Деле Алли не нужен Реалу

Мадридский «Реал» не заинтересован в переходе атакующего полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли.
Недавно появилась информация, что лондонский клуб может включить 24-летнего игрока в сделку с мадридцами по Гарету Бэйлу. «Реал», в свою очередь, не рассматривает такой вариант из-за требований Алли по зарплате.
В прошлом сезоне Алли провел за «Тоттенхэм» 38 матчей, забил девять голов и сделал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что Гарет Бэйл проходит медосмотр в «Тоттенхэме».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — AS
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.