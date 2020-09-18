Деле Алли не нужен Реалу

Полузащитник «Тоттенхэма» не интересует мадридский клуб

  • 18.09.2020 04:19
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Деле Алли не нужен Реалу
© Goal.com. Деле Алли

Мадридский «Реал» не заинтересован в переходе атакующего полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли.

Недавно появилась информация, что лондонский клуб может включить 24-летнего игрока в сделку с мадридцами по Гарету Бэйлу. «Реал», в свою очередь, не рассматривает такой вариант из-за требований Алли по зарплате.

В прошлом сезоне Алли провел за «Тоттенхэм» 38 матчей, забил девять голов и сделал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Гарет Бэйл проходит медосмотр в «Тоттенхэме».

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Источник — AS

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