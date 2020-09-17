Гарет Бэйл возвращается в Тоттенхэм. Игрок Реала проходит медосмотр

По информации испанских и английских СМИ, сегодня в Мадриде Гарет Бэйл пройдет медосмотр перед вылетом в Лондон для подписания контракта с «Тоттенхэмом».

«Реал» согласовал аренду игрока на сезон 2020/21.

Именно из «Тоттенхэма» Бэйл перешел в «Реал» в 2013 году. В последние сезоны игрок атаки часто травмируется, не имеет стабильного места в составе и уже был близок к уходу из команды.

Несмотря на определенные проблемы, Бэйл в «Реале» успел выиграть четыре кубка Лиги чемпионов и два титула Ла Лиги.

Вместе с Бэйлом медосмотр перед трансфером в «Тоттенхэм» проходит левый защитник мадридцев Серхио Регилон.