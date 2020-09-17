Гарет Бэйл возвращается в Тоттенхэм. Игрок Реала проходит медосмотр

Вингер снова будет играть в Лондоне

  • 17.09.2020 12:22
  • 1363 просмотра
  • 1 комментарий
Гарет Бэйл возвращается в Тоттенхэм. Игрок Реала проходит медосмотр
© Skysports.com

По информации испанских и английских СМИ, сегодня в Мадриде Гарет Бэйл пройдет медосмотр перед вылетом в Лондон для подписания контракта с «Тоттенхэмом».

«Реал» согласовал аренду игрока на сезон 2020/21.

Именно из «Тоттенхэма» Бэйл перешел в «Реал» в 2013 году. В последние сезоны игрок атаки часто травмируется, не имеет стабильного места в составе и уже был близок к уходу из команды.

Несмотря на определенные проблемы, Бэйл в «Реале» успел выиграть четыре кубка Лиги чемпионов и два титула Ла Лиги.

Вместе с Бэйлом медосмотр перед трансфером в «Тоттенхэм» проходит левый защитник мадридцев Серхио Регилон.

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Источник — Sky Sports

(11 голосов)

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Комментарии
    Ilya
    online
      Ilya , 17.09.2020 12:39
    0
    Этот сезон АПЛ будет еще круче, чем прошлый, как по мне.
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 17.09.2020 12:39
    0
    Этот сезон АПЛ будет еще круче, чем прошлый, как по мне.
    Ссылка
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