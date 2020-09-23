ИЛСИНЬО: «Жить в Украине не было моей самой большой мечтой»

Бразильский легионер «Филадельфии Юнион» Илсиньо вспомнил, почему в свое время согласился перебраться из Бразилии в Украину.

«У меня были запросы, когда я играл за «Сан-Паулу», но без конкретики. «Шахтер» действительно оказался самым настойчивым. По правде говоря, жить в Украине не было моей самой большой мечтой. Если я скажу, что не предпочитал уехать в более традиционную европейскую страну, то это будет ложью. Дело было исключительно в сумме предложения, которое я получил от «Шахтера».

«Это было очень хорошее предложение, и в конечном итоге оно оказалось отличным для меня еще и в профессиональном плане. Мы создали отличную команду и даже выиграли еврокубок. Я добился финансовой независимости, и в конечном итоге вырос, как футболист. Все было настолько хорошо, что «Шахтер» стал силой в европейском футболе. Сегодня есть немало бывших игроков донецкого клуба, которые играют в топ-клубах Европы», - сказал Илсиньо.

Также бразилец рассказал несколько интересных баек, оставшихся в его памяти от работы с Мирчей Луческу.