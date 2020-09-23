ИЛСИНЬО: «Жить в Украине не было моей самой большой мечтой»

Поначалу все решили деньги «Шахтера»

  • 23.09.2020 17:05
  • 2208 просмотров
  • 3 комментария
ИЛСИНЬО: «Жить в Украине не было моей самой большой мечтой»
© ФК Шахтер. Илсиньо

Бразильский легионер «Филадельфии Юнион» Илсиньо вспомнил, почему в свое время согласился перебраться из Бразилии в Украину.

«У меня были запросы, когда я играл за «Сан-Паулу», но без конкретики. «Шахтер» действительно оказался самым настойчивым. По правде говоря, жить в Украине не было моей самой большой мечтой. Если я скажу, что не предпочитал уехать в более традиционную европейскую страну, то это будет ложью. Дело было исключительно в сумме предложения, которое я получил от «Шахтера».

«Это было очень хорошее предложение, и в конечном итоге оно оказалось отличным для меня еще и в профессиональном плане. Мы создали отличную команду и даже выиграли еврокубок. Я добился финансовой независимости, и в конечном итоге вырос, как футболист. Все было настолько хорошо, что «Шахтер» стал силой в европейском футболе. Сегодня есть немало бывших игроков донецкого клуба, которые играют в топ-клубах Европы», - сказал Илсиньо.

Также бразилец рассказал несколько интересных баек, оставшихся в его памяти от работы с Мирчей Луческу.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ESPN

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 23.09.2020 17:33
    +2
    Он просто в даyнеце жил, а там единственным развлечением и достоянием была хорошая трасса на Мариуполь, которую ахмет спецом построил, чтобы бразилы могли летом на море съездить и не так сильно тужить за копакабаной, там даже специальный пляж на бразилов днонецких оборудовали, не далеко от Марика.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 23.09.2020 17:19
    0
    Alex86 1, 23.09.2020 17:09
    Ему насыпали немерено $, он еще и сбег да и топом не был и не стал и все равно какое-то недовольство, мб на пальме нужно было оставить - было бы комфортнее там
    Я тоже помню, что он особо не напрягался, на поле делал что по кайфу. Но иногда исполнял красивые вещи.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.09.2020 17:09
    -2
    Ему насыпали немерено $, он еще и сбег да и топом не был и не стал и все равно какое-то недовольство, мб на пальме нужно было оставить - было бы комфортнее там
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 23.09.2020 17:33
    +2
    Он просто в даyнеце жил, а там единственным развлечением и достоянием была хорошая трасса на Мариуполь, которую ахмет спецом построил, чтобы бразилы могли летом на море съездить и не так сильно тужить за копакабаной, там даже специальный пляж на бразилов днонецких оборудовали, не далеко от Марика.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 23.09.2020 17:19
    0
    Alex86 1, 23.09.2020 17:09
    Ему насыпали немерено $, он еще и сбег да и топом не был и не стал и все равно какое-то недовольство, мб на пальме нужно было оставить - было бы комфортнее там
    Я тоже помню, что он особо не напрягался, на поле делал что по кайфу. Но иногда исполнял красивые вещи.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности