Немецкий «Вольфсбург» на стадионе «Фольксваген-Арена» принимает черниговскую «Десну» в поединке 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Матч состоится 24.09.2020. Начало игры в 21:15 по киевскому времени.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 1».
«Вольфсбург» — «Десна». Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы.
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Клим Лавренюк, Sport.ua
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