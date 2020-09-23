СЕРЕБРЕННИКОВ: «Интерес к украинцам вырос после Малиновского и Яремчука»

Футбольный агент Сергей Серебренников рассказал о трансферах украинских футболистов в Бельгию.

«Когда большие деньги закончились, то даже хорошего уровня футболисты были готовы ехать в Европу. Ведь до этого в Украине был дисбаланс. Игроки приблизительно одного уровня получали здесь гораздо больше, чем в условной Бельгии. Плюс молодые игроки получили шанс показать себя на уровне УПЛ из-за отъезда легионеров. Бельгия никогда не входила в топ-5 лиг Европы, но это очень хороший чемпионат, клубы играют в Лиге чемпионов, а сборная Бельгии всегда на слуху.

Не скажу, что мы открыли украинский рынок для бельгийцев. Скорее — приоткрыли, ведь массового притока игроков сюда нет. Пока это отдельные футболисты. Игроки, которые поиграли здесь, показали себя с положительной стороны. Клубы увидели, что футболисты адаптируются, они хорошего уровня, цена/качество соответствует их интересам, поэтому они смотрят на наш рынок. Практически все бельгийские команды следят за чемпионатом Украины.

Можно даже сказать, что все интересные игроки находятся под наблюдением. Не говорю, что просматривают все матчи, но статистику смотрят точно. Если она интересна, тогда игрока смотрят вживую. Бывало, что громкие трансферы проходили легко, а случались менее заметные переходы, но там были большие трудности. Поэтому каждый трансфер для нас ценен по-своему.

Были игроки, которые приезжали сюда в аренду, помогали командам, но в силу финансовых возможностей клубов о каких-то полноценных трансферах было трудно говорить. То есть изначально это был билет туда и обратно. Тот же Малиновский сначала пришел играть на правах аренды, а только потом была аренда с правом выкупа.

Одно дело, когда играет сборная Украины и совсем другое, когда футболист выступает за небольшую команду. Но после трансферов Малиновского и Яремчука интерес к украинцам возрос. Все хотят видеть такие примеры. Футбол — это бизнес. Грубо говоря, если у них есть возможность купить игрока за одну гривну, а потом продать за 10, то, конечно, что это всем интересно.

Игроков «Зари» и «Десны» взять гораздо легче, чем из «Динамо» или «Шахтера» — ценники очень разные. У наших грандов цена на игроков будет в миллионах. Очень часто бельгийским клубам это не по карману. «Заря» — вообще лучший пример учитывая сколько игроков они продали в ту же Бельгию.

Есть случаи, когда мы предлагаем футболистов. А есть ситуации, когда клубы сами обращаются, мол, что ты думаешь о том или ином игроке. Например, с Пластуном все было просто. «Генту» был нужен центральный защитник, а мы им предложили Игоря. Клубу он понравился, и его сразу постарались выкупить, но у нас это не получилось.

«Лудогорец» просил за Пластуна большую трансферную стоимость. Через полгода мы снова попытались оформить этот трансфер, но также безуспешно. И только на третье трансферное окно мы его подписали. Я летал туда с президентом «Гента», переговоры шло непросто, но я рад, что все получилось», — отметил Серебренников.