Сергей КРАВЧЕНКО: «Приход Йовичевича поможет команде улучшить результаты»

Футболист «Днепра-1» поделился ожиданиями от работы с новым главным тренером

  • 23.09.2020 14:42
  • 144 просмотра
  • 1 комментарий
Сергей КРАВЧЕНКО: «Приход Йовичевича поможет команде улучшить результаты»
© СК Днепр-1. Сергей Кравченко

37-летний капитан «Днепра-1» Сергей Кравченко прокомментировал назначение главным тренером днепрян хорватского специалиста Игора Йовичевича.

«Пока еще рано говорить о первых впечатлениях работы с Йовичевичем. Мы пока что провели с ним только одну тренировку, команде его только представили. Теории пока что не было. Надеюсь, что его приход на должность главного тренера поможет команде улучшить наши результаты в чемпионате, ведь мы рассчитывали стартовать лучше, чем получилось.

Неудачный старт в чемпионате? Тяжело сказать, почему так получилось. Однозначного ответа у меня нет. Думаю, если бы был ответ на этот вопрос, Дмитрий Михайленко не попал бы в такую ситуацию. Это футбол, не все так просто, как кажется. На мой взгляд, во всех трех играх мы претендовали на победу, у нас были моменты, преимущество. Но, к сожалению, в итоге, после трех матчей имеем только одно очко.

Конечно, пока что это только начало сезона. Уверен, несмотря на то, что у нас одно очко в турнирной таблице, мы можем улучшить результаты и, в итоге, побороться за зону еврокубков. Главное, верить в себя, в партнеров, работать и добиваться результата», — отметил Кравченко.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
    con clusion
      con clusion, 23.09.2020 14:52
    0
    После выхода Кравченко на пенсию.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 23.09.2020 14:52
    0
    После выхода Кравченко на пенсию.
    Ссылка
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