Стала известна заявка Колоса на матч с Риекой

Главный тренер ковалевцев Руслан Костышин взял на матч 21 футболиста

  • 23.09.2020 13:38
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Стала известна заявка Колоса на матч с Риекой
© ФК Колос

Ковалевский «Колос» огласил состав, который отправляется на матч третьего раунда квалификации Лиги Европы, в котором украинцы сразятся против «Риеки».
 
Главный тренер ковалевцев Руслан Костышин взял на матч 21 футболиста.
 
Вратари: Волынец, Кучеренко, Кучерук
 
Защитники: Черноморец, Максименко, Гавриш, Емец, Петров, Новак, Кравченко
 
Полузащитники: Задоя, Ориховский, Милько, Богданов, Смирный, Костышин, Морозко, Ильин, Антюх
 
Нападающие: Селезнев, Лысенко
 
Напомним, единственный поединок третьего раунда отбора состоится в Хорватии, 24 сентября. Начало встречи в 21:45.

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Источник — ФК Колос Ковалевка

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