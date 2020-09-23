Стала известна заявка Колоса на матч с Риекой

Ковалевский «Колос» огласил состав, который отправляется на матч третьего раунда квалификации Лиги Европы, в котором украинцы сразятся против «Риеки».
Главный тренер ковалевцев Руслан Костышин взял на матч 21 футболиста.
Вратари: Волынец, Кучеренко, Кучерук
Защитники: Черноморец, Максименко, Гавриш, Емец, Петров, Новак, Кравченко
Полузащитники: Задоя, Ориховский, Милько, Богданов, Смирный, Костышин, Морозко, Ильин, Антюх
Нападающие: Селезнев, Лысенко
Напомним, единственный поединок третьего раунда отбора состоится в Хорватии, 24 сентября. Начало встречи в 21:45.
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Источник — ФК Колос Ковалевка
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