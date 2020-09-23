Эпидемия в УАФ. Три первых вице-президента заразились коронавирусом

Речь идет об Олеге Протасове, Алане Плиеве и Вадиме Костюченко

  • 23.09.2020 13:46
  • 889 просмотров
  • 2 комментария
Эпидемия в УАФ. Три первых вице-президента заразились коронавирусом
© УАФ

Три первых вице-президента Украинской ассоциации футбола заразились коронавирусом.
 
По информации источника, речь идет об Олеге Протасове, Алане Плиеве и Вадиме Костюченко.
 
Напомним, только в августе от COVID-19 вылечился действующий президент организации Андрей Павелко.
 
В новом сезоне УПЛ матчи уже дважды откладывались из-за вспышек инфекции COVID-19 в клубах. Второй такой матч — второго тура между «Рухом» и «Шахтером» — будет сыгран сегодня в 19:00.

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Источник — Sportarena

(4 голоса)

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 23.09.2020 15:01
    0
    В десна целовались, ну ниче, бывает.
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 23.09.2020 14:56
    0
    Значить десь разом були?
    Або за одним столом бухали!
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 23.09.2020 15:01
    0
    В десна целовались, ну ниче, бывает.
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 23.09.2020 14:56
    0
    Значить десь разом були?
    Або за одним столом бухали!
    Ссылка
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