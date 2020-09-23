Эпидемия в УАФ. Три первых вице-президента заразились коронавирусом

Три первых вице-президента Украинской ассоциации футбола заразились коронавирусом.
По информации источника, речь идет об Олеге Протасове, Алане Плиеве и Вадиме Костюченко.
Напомним, только в августе от COVID-19 вылечился действующий президент организации Андрей Павелко.
В новом сезоне УПЛ матчи уже дважды откладывались из-за вспышек инфекции COVID-19 в клубах. Второй такой матч — второго тура между «Рухом» и «Шахтером» — будет сыгран сегодня в 19:00.
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Источник — Sportarena
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