БАРТУЛОВИЧ: «Сборной Хорватии нужно искать новых Модрича и Ракитича»

Хорватский полузащитник «Ингульца» Младен Бартулович поделился мыслями о силе нынешних сборных Украины и Хорватии.



– И Украина, и Хорватия в матчах Лиги наций с грандами пропустили по четыре мяча. Украинцы от Испании, хорваты от Португалии и Франции. Украине и Хорватии сложно быть в элитной группе?

— Конечно, сложно с такими соперниками играть. Я знаю, что Хорватия эти игры рассматривает больше как товарищеские. Главный тренер в этих играх проводит много экспериментов, пробует в деле разных футболистов, дает им шанс. Я думаю, если бы это было в рамках чемпионата мира и Европы, эти игры совсем по-другому проходили бы. То же самое я могу сказать и о сборной Украины.



— Иван Ракитич объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии. Будет строиться новая команда?

— Да, приходят новые ребята. Это нормальный процесс. И Модрич скоро закончит со сборной. Нужно искать новых Модрича и Ракитича. Я думаю, в Хорватии есть они. В скором времени такие футболисты появятся и станут лидерами. Тот же Никола Влашич, много новых ребят появится, которые уже играют в хороших европейских клубах. Я думаю, это нормально и это не такая большая проблема для сборной.

Читайте также: Младен БАРТУЛОВИЧ: «Риека и Колос – команды примерно одного уровня»