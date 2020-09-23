Младен БАРТУЛОВИЧ: «Риека и Колос – команды примерно одного уровня»

33-летний хавбек «Ингульца» поделился мнением о дебюте команды из Петрово в УПЛ, оценил шансы «Колоса» в поединке 3-го раунда квалификации Лиги Европы с хорватской «Риекой», а также порадовался возрождению «Кривбасса».

— Младен, как оцените начало сезона и дебют «Ингульца» в УПЛ?

— Было очень мало времени на подготовку к дебюту команды в Премьер-лиге. Думаю, наш старт в УПЛ можно считать позитивным, если посмотреть на три первые игры с «Днепром-1» (1:1), «Ворсклой» (0:2) и «Десной» (1:1). Все-таки очки мы набрали, сыграли две ничьи с хорошими командами. «Ворскле» проиграли на выезде, но, считаю, показали неплохой футбол. Я думаю, «Ингулец» в дальнейшем будет только прогрессировать.

— Вы «Ворскле» проиграли. С ней было сложнее играть, чем с «Днепром-1» и «Десной»?

— Все соперники сложные. Может, в какой-то игре меньше повезло. Я думаю, что все игры были плюс-минус ровные. Мы могли, как выиграть, так и проиграть. Но так вышло, что с «Днепром-1» и «Десной» поделили очки. Думаю, «Ингулец» будет показывать интересный футбол в следующих матчах.

— Президент «Ингульца» доволен первыми результатами в УПЛ?

— Думаю, что доволен. Очень маленький срок был на подготовку к новому сезону. Скажем так: мы быстро перешли из Первой лиги в Премьер-лигу.

— В Кубке Украины перед «Ингульцом» будет также стоять задача дойти максимально далеко?

— Думаю, да. У нас на каждый матч стоит задача выходить и выигрывать. Также будет и в играх на Кубок Украины, я уверен. Тем более в 1/16 финала «Ингулец» ждет принципиальный соперник — «Александрия». Это будет дерби Кировоградской области. Потому на эту встречу настрой будет максимальный.

— Неожиданно, что после трех туров «Ворскла» является лидером УПЛ?

— Я работал с Максимовым. Знаю, как он умеет настраивать команду. И в полтавской команде есть хорошие футболисты. У «Ворсклы», скажем так, удачный календарь. Они хорошо стартовали. В дальнейшем результаты покажут, смогут ли они задержаться вверху турнирной таблицы. Это не было каким-то сюрпризом. У полтавчан хороший календарь в начале сезона, и они им воспользовались. Команда подготовилась и удачно стартовала в этом чемпионате.

— Как настраиваетесь на матч с «Колосом»? То, что у них перед этим будет игра в Лиге Европы, «Ингульцу» в плюс пойдет?

— В какой-то степени это пойдет и им в плюс. «Колос» набирается опыта. После таких игр они становятся сильнее. Игра с «Арисом» показала, что «Колос» — очень хорошая команда. А мы будем настраиваться на ковалевцев, как на всех остальных соперников и будем готовиться к поединку в нормальном режиме. Будем смотреть, как «Колос» сыграет в еврокубках. Но вот прочитал новость, что игру с «Колосом» могут перенести на более поздние сроки. Я не понимаю, зачем переносить матч. Но посмотрим, как будет.

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— «Колосу» в Лиге Европы играть с хорватской «Риекой». Что скажете о «Риеке»?

— «Риека» входит в тройку сильнейших команд Хорватии. Но это команда примерно одного уровня с «Колосом». Просто у «Риеки» больше еврокубкового опыта. Команда почти каждый год стабильно выступает в еврокубках. Может, в этом небольшое преимущество «Риеки». И понятно, фактор домашнего поля еще. Но матч будет все равно без болельщиков. Я думаю, «Колос», «Арис» и «Риека» — это команды примерно одного уровня. У «Колоса» есть хорошие шансы пройти «Риеку».

— Вы с кем-то знакомы из «Риеки»?

— Лично знаю полузащитника Франко Андрияшевича, который принадлежит «Генту» и на правах аренды играет за «Риеку». Знаком также с правым защитником Иваном Томечаком, который играл за «Днепр».

— Вы кого-то поддерживать будее в матче «Риека» - «Колос»?

— Буду просто смотреть футбол. Но «Колосу» больше симпатизирую, потому что за ковалевскую команду выступает много бывших партнеров, с которыми я играл. Поэтому я буду поддерживать «Колос». В этом клубе и Лисицкий спортивный директор, и Костышин – главный тренер. Из футболистов Петров, Лысенко, тот же Селезнев. За эту команду выступают многие ребята, с которыми я играл раньше. Конечно, буду переживать за них. Я им пожелаю только победы в этой игре.

— Хоть игра и без болельщиков пройдет, все же «Риеке» будет легче играть дома?

— Да, домашнее поле, домашние стены помогают. Но, я думаю, это такая же команда, как и «Арис». «Колосу» нечего бояться. На мой взгляд, у «Колоса» есть хорошие шансы пройти дальше. Если они будут показывать такой же футбол, как в победных матчах с «Арисом», «Рухом» и «Львовом», если игроки будут также бежать, как бежали в этих поединках, есть хорошие шансы пройти «Риеку».

— Как восприняли новость о возрождении «Кривбасса»?

— Конечно, обрадовался. Я в воскресенье в Днепре был на их игре с «Перемогой». И там я встретил болельщиков «Кривбасса». Мне было очень приятно их встретить. Им тоже было приятно. Сфотографировались вместе, вспомнили прошлое. Они рады, я тоже рад, что «Кривбасс» возродился. Я им пожелал, чтоб «Кривбасс» быстрее вернулся в Премьер-лигу.

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— Напоследок о Лиге наций. И Украина, и Хорватия в матче с грандами пропустили по четыре мяча. Украинцы от Испании, хорваты от Португалии и Франции. Украине и Хорватии сложно быть в элитной группе?

— Конечно, сложно с такими соперниками играть. Я знаю, что Хорватия эти игры рассматривает больше, как товарищеские. Главный тренер в этих играх проводит много экспериментов, пробует в деле разных футболистов, дает им шанс. Я думаю, если бы это было в рамках чемпионата мира и Европы, эти игры совсем по-другому проходили бы. То же самое я могу сказать и о сборной Украины.

— Иван Ракитич объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии. Будет строиться новая команда?

— Да, приходят новые ребята. Это нормальный процесс. И Модрич скоро закончит со сборной. Нужно искать новых Модрича и Ракитича. Я думаю, в Хорватии есть они. В скором времени такие футболисты появятся и станут лидерами. Тот же Никола Влашич, много новых ребят появится, которые уже играют в хороших европейских клубах. Я думаю, это нормально и это не такая большая проблема для сборной.

— Своего друга Ивана Перишича поздравлял по поводу требла с «Баварией»?

— Да-да, я ему написал, поздравил его! Конечно, порадовался успеху Ивана и пожелал ему продолжать в том же духе.