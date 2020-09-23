Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против Гента

Утром в среду на домашней арене «Гента» прошло предматчевое совещание перед встречей с «Динамо», в ходе которого было официально утверждено, в каких комплектах формы сыграют команды первый матч в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Так, киевское «Динамо» выйдет на поле в белой форме (голкипер - в черном комплекте), а хозяева - в синей экипировке (голкипер - в красной).
К тому же, начиная с раунда плей-офф квалификации, на матчах начинают действовать правила и традиции Лиги чемпионов: стадион забрендирован символикой турнира, а перед началом поединка прозвучит гимн Лиги чемпионов.
Что касается программы украинской команды в день матча, то после завтрака у динамовцев запланирована прогулка в загородном парке, чему способствует комфортная погода в первой половине дня. Однако на вечер в Генте синоптики прогнозируют ухудшение погоды и дождь.
Первая встреча команд начнется в 22:00 по киевскому времени.
Гент – Динамо. Прогноз и анонс на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Источник — ФК Динамо Киев
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