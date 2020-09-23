Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против Гента

Утром в среду на домашней арене «Гента» прошло предматчевое совещание перед встречей с «Динамо», в ходе которого было официально утверждено, в каких комплектах формы сыграют команды первый матч в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.



Так, киевское «Динамо» выйдет на поле в белой форме (голкипер - в черном комплекте), а хозяева - в синей экипировке (голкипер - в красной).



К тому же, начиная с раунда плей-офф квалификации, на матчах начинают действовать правила и традиции Лиги чемпионов: стадион забрендирован символикой турнира, а перед началом поединка прозвучит гимн Лиги чемпионов.



Что касается программы украинской команды в день матча, то после завтрака у динамовцев запланирована прогулка в загородном парке, чему способствует комфортная погода в первой половине дня. Однако на вечер в Генте синоптики прогнозируют ухудшение погоды и дождь.



Первая встреча команд начнется в 22:00 по киевскому времени.

Гент – Динамо. Прогноз и анонс на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов