Валерий БОНДАРЬ: «Лучше играть каждые три дня, чем тренироваться»

Защитник «Шахтера» – о перенесенном матче с «Рухом»

  • 23.09.2020 12:40
  • 251 просмотр
  • 0 комментариев
Валерий БОНДАРЬ: «Лучше играть каждые три дня, чем тренироваться»
© ФК Шахтер Донецк. Валерий Бондарь

Защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь рассказал о подготовке к перенесенному поединку 2-го тура Премьер-лиги с «Рухом».
 
– Валерий, на подготовку к матчу с «Рухом» у вас было всего два дня. Насколько тяжело физически в таком ритме? 
– Наши наставники знают, как построить тренировочный процесс, чтобы быть готовыми. А то, что предстоит играть каждые три дня, это, на мой взгляд, даже хорошо. Лучше играть, чем тренироваться. 
 
– Что скажешь о «Рухе», с которым вы проводили спарринг несколько месяцев назад?
– Весной мы встречались с львовским клубом, но я не участвовал из-за травмы. Помню, соперник выглядел неплохо. Будем детально разбирать эту команду и готовиться очень серьезно. Мы не рассчитываем на простую игру. «Рух» в стартовых турах уступил и захочет реабилитироваться перед своими болельщиками, тренером и президентом. Думаю, будет тяжелая игра. Но мы всегда рассматриваем поединки как возможность хорошо проявить себя, продемонстрировать лучшие качества и главное – завоевать три очка, – сказал Бондарь.
 
Напомним, матч был перенесен из-за двух позитивных тестов на коронавирус во львовском клубе.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности