Валерий БОНДАРЬ: «Лучше играть каждые три дня, чем тренироваться»

Защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь рассказал о подготовке к перенесенному поединку 2-го тура Премьер-лиги с «Рухом».



– Валерий, на подготовку к матчу с «Рухом» у вас было всего два дня. Насколько тяжело физически в таком ритме?

– Наши наставники знают, как построить тренировочный процесс, чтобы быть готовыми. А то, что предстоит играть каждые три дня, это, на мой взгляд, даже хорошо. Лучше играть, чем тренироваться.



– Что скажешь о «Рухе», с которым вы проводили спарринг несколько месяцев назад?

– Весной мы встречались с львовским клубом, но я не участвовал из-за травмы. Помню, соперник выглядел неплохо. Будем детально разбирать эту команду и готовиться очень серьезно. Мы не рассчитываем на простую игру. «Рух» в стартовых турах уступил и захочет реабилитироваться перед своими болельщиками, тренером и президентом. Думаю, будет тяжелая игра. Но мы всегда рассматриваем поединки как возможность хорошо проявить себя, продемонстрировать лучшие качества и главное – завоевать три очка, – сказал Бондарь.



Напомним, матч был перенесен из-за двух позитивных тестов на коронавирус во львовском клубе.