Младен БАРТУЛОВИЧ: «Президент Ингульца доволен нашими результатами в УПЛ»

Хавбек «Ингульца» Младен Бартулович в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился мнением о дебюте команды из Петрово в УПЛ.

«Было очень мало времени на подготовку к дебюту команды в Премьер-лиге. Думаю, наш старт в УПЛ можно считать позитивным, если посмотреть на три первые игры с «Днепром-1» (1:1), «Ворсклой» (0:2) и «Десной» (1:1). Все-таки очки мы набрали, сыграли две ничьи с хорошими командами. «Ворскле» проиграли на выезде, но, считаю, показали неплохой футбол. Я думаю, «Ингулец» в дальнейшем будет только прогрессировать.

Все соперники сложные. Может, в какой-то игре меньше повезло. Я думаю, что все игры были плюс-минус ровные. Мы могли, как выиграть, так и проиграть. Но так вышло, что с «Днепром-1» и «Десной» поделили очки. Думаю, «Ингулец» будет показывать интересный футбол в следующих матчах.

Думаю, что президент доволен результатами. Очень маленький срок был на подготовку к новому сезону. Скажем так: мы быстро перешли из Первой лиги в Премьер-лигу.

У нас на каждый матч стоит задача выходить и выигрывать. Также будет и в играх на Кубок Украины, я уверен. Тем более в 1/16 финала «Ингулец» ждет принципиальный соперник — «Александрия». Это будет дерби Кировоградской области. Потому на эту встречу настрой будет максимальный», - сказал Бартулович.

После трех туров «Ингулец» набрал два очка и занимает 10-е место в турнирной таблице.