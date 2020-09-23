ФОТО. Динамовцы провели тренировку в Генте

Накануне первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Гентом» и «Динамо» на стадионе «Гент», где состоится поединок, футболисты украинского клуба провели предыгровую тренировку.
Напомним, в Гент в составе «Динамо» отправилось 23 игрока: 20 полевых и три голкипера.
Матч начнется в среду в 22:00 по киевскому времени.
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Источник — ФК Динамо Киев
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