Младен БАРТУЛОВИЧ: «Пожелал болельщикам Кривбасса быстрее вернуться в УПЛ»

Бывший игрок криворожского клуба – о возрождении команды

  • 23.09.2020 11:18
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Младен БАРТУЛОВИЧ: «Пожелал болельщикам Кривбасса быстрее вернуться в УПЛ»
© ФК Кривбасс. Младен Бартулович

33-летний хавбек «Ингульца» Младен Бартулович рассказал, как воспринял новость о возрождении «Кривбасса», за который играл с перерывами с 2008 по 2013 годы.
 
«Конечно, обрадовался. Я в воскресенье в Днепре был на их игре с «Перемогой». И там я встретил болельщиков «Кривбасса». Мне было очень приятно их встретить. Им тоже было приятно. Сфотографировались вместе, вспомнили прошлое. Они рады, я тоже рад, что «Кривбасс» возродился. Я им пожелал, чтоб «Кривбасс» быстрее вернулся в Премьер-лигу», – сказал Младен.
 
Напомним, Бартулович трижды уходил в аренду в «Кривбасс» из «Днепра». Всего в составе криворожан провел 114 матчей, забил 22 гола и отдал 15 ассистов.

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Источник — Sport.ua

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