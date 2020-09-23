Младен БАРТУЛОВИЧ: «Пожелал болельщикам Кривбасса быстрее вернуться в УПЛ»

33-летний хавбек «Ингульца» Младен Бартулович рассказал, как воспринял новость о возрождении «Кривбасса», за который играл с перерывами с 2008 по 2013 годы.



«Конечно, обрадовался. Я в воскресенье в Днепре был на их игре с «Перемогой». И там я встретил болельщиков «Кривбасса». Мне было очень приятно их встретить. Им тоже было приятно. Сфотографировались вместе, вспомнили прошлое. Они рады, я тоже рад, что «Кривбасс» возродился. Я им пожелал, чтоб «Кривбасс» быстрее вернулся в Премьер-лигу», – сказал Младен.



Напомним, Бартулович трижды уходил в аренду в «Кривбасс» из «Днепра». Всего в составе криворожан провел 114 матчей, забил 22 гола и отдал 15 ассистов.

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