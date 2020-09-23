Руслан КОСТЫШИН: «О сильных и слабых сторонах Риеки говорить не буду»

Главный тренер ковалевского «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал предстоящее противостояние своей команды с хорватской «Риекой» в квалификационном раунде Лиги Европы.

«Перед матчем еврокубков мы в обязательном порядке сдали тесты на коронавирус. Они показали негативный результат.

На мой взгляд, собранной информации о «Риеке» было предостаточно, чтобы качественно подготовиться к противостоянию. О сильных и слабых сторонах «Риеки» говорить не буду, поскольку соперник тоже анализирует сказанное о нем представителями конкурента.

На этом этапе уже нужно учитывать каждую мелочь. Ослабит ли «Риеку» уход голеадора Антонио Чолака в греческий ПАОК? Сложно сказать, ведь «Риека» сразу же арендовала талантливого нападающего Сандро Куленовича из загребского «Динамо». К тому же, я всегда придерживался мнения, что важнее, как сыграла твоя команда, сработали ли домашние заготовки», - сказал Костышин.

Матч «Риека» - «Колос» состоится в четверг, 24 сентября в Хорватии. Начало в 21:45 по Киеву.