Руслан КОСТЫШИН: «О сильных и слабых сторонах Риеки говорить не буду»

Наставник «Колоса» поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги Европы

  • 23.09.2020 11:07
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Руслан КОСТЫШИН: «О сильных и слабых сторонах Риеки говорить не буду»
© ФК Колос Ковалевка. Руслан Костышин

Главный тренер ковалевского «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал предстоящее противостояние своей команды с хорватской «Риекой» в квалификационном раунде Лиги Европы.

«Перед матчем еврокубков мы в обязательном порядке сдали тесты на коронавирус. Они показали негативный результат.

На мой взгляд, собранной информации о «Риеке» было предостаточно, чтобы качественно подготовиться к противостоянию. О сильных и слабых сторонах «Риеки» говорить не буду, поскольку соперник тоже анализирует сказанное о нем представителями конкурента.

На этом этапе уже нужно учитывать каждую мелочь. Ослабит ли «Риеку» уход голеадора Антонио Чолака в греческий ПАОК? Сложно сказать, ведь «Риека» сразу же арендовала талантливого нападающего Сандро Куленовича из загребского «Динамо». К тому же, я всегда придерживался мнения, что важнее, как сыграла твоя команда, сработали ли домашние заготовки», - сказал Костышин.

Матч «Риека» - «Колос» состоится в четверг, 24 сентября в Хорватии. Начало в 21:45 по Киеву.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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