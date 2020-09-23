Гент – Динамо: прогноз Максима Калиниченко

Игра состоится в среду, 23 сентября

  • 23.09.2020 09:10
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Гент – Динамо: прогноз Максима Калиниченко
© Sport.ua. Максим Калиниченко

Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко сделал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Гент» - «Динамо» Киев.

««Динамо» Киев сейчас представляет из себя немного другую команду, нежели в прошлом сезоне.  Под руководством Луческу стала видна некая собранность команды. В новом сезоне она пока ни разу не проиграла, начав футбольный год с победы над самым своим главным соперником, донецким «Шахтером».

После этого, правда, была одна нулевая ничья с «Десной». Но с этой командой сейчас трудно справиться и даже ничья, в принципе, удовлетворительный результат. В остальных матчах «Динамо» довольно уверенно побеждало.

«Гент» же не может похвастаться такими результатами в новом сезоне. Бельгийский клуб в августе потерпел четыре поражения. В сентябре он выступал пока также не идеально. Но, по моему мнению, киевлянам все равно будет не так просто с ними.

В этой игре, думаю, команды обязательно забьют. Но вряд ли дело обойдется одним мячом. Если будет вести «Динамо», то «Гент» обязательно постарается не закончить домашний матч без забитых голов со своей стороны. Таким образом, моя ставка – тотал голов больше 2.5 в этой встрече», - сказал Калиниченко.

Матч «Гент» - «Динамо» состоится в среду, 23 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — vseprosport.ru

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