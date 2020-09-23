Лутон Таун – Манчестер Юнайтед – 0:3. Видео голов и обзор матча

В матче 1/16 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде забил три гола «Лутону» (3:0).
Голы у команды гостей забили Хуан Мата, Маркус Рэшфорд и Мэйсон Гринвуд.
Смотрите видео голов и обзор матча: «Лутон» – «Манчестер Юнайтед» – 0:3.
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Источник — YouTube
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