Астон Вилла – Шеффилд Юнайтед – 1:0. Видео гола и обзор матча

21 сентября в матче 2-го тура Английской Премьер-лиги «Астон Вилла» переиграла «Шеффилд Юнайтед».
Смотрите видео голов и обзор матча «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед» – 1:0.
Лучшие моменты матча Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Эзри Конса (Астон Вилла).
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Источник — YouTube
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