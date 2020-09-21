Конса принес победу. Астон Вилла нанесла поражение Шеффилду Юнайтед

21 сентября в матче 2-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» переиграла «Шеффилд Юнайтед» со счетом 1:0.
Единственный мяч для хозяев поля в ворота соперника забил Эрзи Конса на 63-й минуте.
АПЛ. 2-й тур
«Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед» – 1:0
Гол: Конса, 63.
Нереализованный пенальти: Ландстрем, 36 (вратарь)
«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш, Конса, Хурихэйн (Дэвис, 62), Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис, Трезеге, Уоткинс.
«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Бэшем (Макберни, 68), Стивенс, Иган, О'Коннелл, Болдок, Флек (Осборн, 63), Берге, Ландстрем, Макголдрик (Ампаду, 31), Берк.
Предупреждения: Ландстрем, 10. Таргетт, 33. Кэш, 83. Макгинн, 84.
Удаление: Иган, 12.
Судья: Скотт.
Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.