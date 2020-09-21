2-й тур
Астон Вилла
1:0
Шеффилд Юнайтед
21.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Конса принес победу. Астон Вилла нанесла поражение Шеффилду Юнайтед

В матче 2-го тура АПЛ единственный мяч хозяева поля забили на 63-й минуте

  • 21.09.2020 22:56
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Конса принес победу. Астон Вилла нанесла поражение Шеффилду Юнайтед
© Twitter. Эрзи Конса

21 сентября в матче 2-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» переиграла «Шеффилд Юнайтед» со счетом 1:0.

Единственный мяч для хозяев поля в ворота соперника забил Эрзи Конса на 63-й минуте.

АПЛ. 2-й тур

«Астон Вилла»  «Шеффилд Юнайтед»  1:0

Гол: Конса, 63.

Нереализованный пенальти: Ландстрем, 36 (вратарь)

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш, Конса, Хурихэйн (Дэвис, 62), Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис, Трезеге, Уоткинс.

«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Бэшем (Макберни, 68), Стивенс, Иган, О'Коннелл, Болдок, Флек (Осборн, 63), Берге, Ландстрем, Макголдрик (Ампаду, 31), Берк.

Предупреждения: Ландстрем, 10. Таргетт, 33. Кэш, 83. Макгинн, 84.

Удаление: Иган, 12.

Судья: Скотт.

Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Источник — Sport.ua

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