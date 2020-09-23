Маккаби Т-А – Ред Булл Зальцбург – 1:2. Видео голов и обзор матча

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Маккаби» Т-А проиграл «Ред Булл Зальцбург» со счетом 1:2.
Смотрите видео голов и обзор матча «Маккаби» Тель-Авив – «Ред Булл Зальцбург» – 2:1.
ГОЛ! 1:0. Биттон, 9 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 1:1. Собослаи, 49 мин (пен)
ГОЛ! 1:2. Окугава, 57 мин.
Видеообзор второго тайма.
Лучшие моменты матча Маккаби Тель-Авив - Зальцбург
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Масайя Окугава (Зальцбург).
|49'
|ГОЛ ! С пенальти забил Доминик Собослои (Зальцбург).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Бен Биттон (Маккаби Тель-Авив).
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Источник — Футбол 1/2/3
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