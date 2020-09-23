Краснодар – ПАОК – 2:1. Волевая победа. Видео голов и обзор матча

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» победил ПАОК со счетом 2:1.
Смотрите видео голов и обзор матча «Краснодар» – ПАОК – 2:1.
Незабитый пенальти. Пелкас, 7 мин.
ГОЛ! 0:1. Пелкас, 32 мин.
ГОЛ! 1:1. Клаэссон, 39 мин (пен)
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 2:1. Кабелла, 70 мин.
Видеообзор второго тайма.
Лучшие моменты матча Краснодар - ПАОК
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Реми Кабелла (Краснодар).
|39'
|ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Клаэссон (Краснодар).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Димитриос Пелкас (ПАОК).
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Источник — Футбол 1/2/3
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