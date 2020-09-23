Краснодар
2:1
ПАОК
22.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Краснодар – ПАОК – 2:1. Волевая победа. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов

  • 23.09.2020 01:58
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Краснодар – ПАОК – 2:1. Волевая победа. Видео голов и обзор матча
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В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» победил ПАОК со счетом 2:1.

Смотрите видео голов и обзор матча «Краснодар» – ПАОК – 2:1.

Незабитый пенальти. Пелкас, 7 мин.

ГОЛ! 0:1. Пелкас, 32 мин.

ГОЛ! 1:1. Клаэссон, 39 мин (пен)

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 2:1. Кабелла, 70 мин.

Видеообзор второго тайма.

Лучшие моменты матча Краснодар - ПАОК
70' ГОЛ ! Мяч забил Реми Кабелла (Краснодар).
39' ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Клаэссон (Краснодар).
33' ГОЛ ! Мяч забил Димитриос Пелкас (ПАОК).
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Источник — Футбол 1/2/3

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