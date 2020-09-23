Ярмоленко был в контакте? Главный тренер Вест Хэма заразился коронавирусом

Шотландец Дэвид Мойес и два игрока команды отправились на карантин

  • 23.09.2020 01:19
  • 612 просмотров
  • 1 комментарий
Ярмоленко был в контакте? Главный тренер Вест Хэма заразился коронавирусом
© ФК Вест Хэм. Андрей Ярмоленко

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес заразился коронавирусом, информирует официальный сайт английского клуба.

Тесты на коронавирус дали положительный результат и у игроков «молотобойцев» Иссы Диопа и Джоша Каллена. Все инфицированные покинули базу команды и отправились на карантин.

Скорее всего, Андрей Ярмоленко, как и другие игроки клуба, находились в контакте с наставником. Однако последний тест украинского футболиста на коронавирус дал отрицательный результат.

В ближайшие пару недель командой будет руководить ассистент главного тренера Алан Ирвайн. Он был на тренерском мостике, когда в матче 1/16 финала Кубка английской лиги «Вест Хэм» на своем поле разгромил «Халл Сити» со счетом 5:1, а Ярмоленко забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи.

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Источник — ФК Вест Хэм

(6 голосов)

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Комментарии
    /south/
    online
      /south/, 23.09.2020 01:47
    0
    Моєсу звичайно ж здоров‘я, але може б він посидів на карантині 2-3 сезони, можливо і Ярмола тоді заграє. Ато він на радостях, 2 асиста, 2 голи;)
    Ссылка
    /south/
    online
      /south/, 23.09.2020 01:47
    0
    Моєсу звичайно ж здоров‘я, але може б він посидів на карантині 2-3 сезони, можливо і Ярмола тоді заграє. Ато він на радостях, 2 асиста, 2 голи;)
    Ссылка
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