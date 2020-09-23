Ярмоленко был в контакте? Главный тренер Вест Хэма заразился коронавирусом

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес заразился коронавирусом, информирует официальный сайт английского клуба.

Тесты на коронавирус дали положительный результат и у игроков «молотобойцев» Иссы Диопа и Джоша Каллена. Все инфицированные покинули базу команды и отправились на карантин.

Скорее всего, Андрей Ярмоленко, как и другие игроки клуба, находились в контакте с наставником. Однако последний тест украинского футболиста на коронавирус дал отрицательный результат.

В ближайшие пару недель командой будет руководить ассистент главного тренера Алан Ирвайн. Он был на тренерском мостике, когда в матче 1/16 финала Кубка английской лиги «Вест Хэм» на своем поле разгромил «Халл Сити» со счетом 5:1, а Ярмоленко забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи.