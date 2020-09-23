Ярмоленко получил наивысшую оценку от Whoscored за матч с Халл Сити

Украинский полузащитник получил 10 баллов

  • 23.09.2020 00:00
  • 1221 просмотр
  • 1 комментарий
Ярмоленко получил наивысшую оценку от Whoscored за матч с Халл Сити
© Твиттер Вест Хэма. Андрей Ярмоленко

Феерия Андрея Ярмоленко в поединке Кубка английской лиги против «Халл Сити» (5:1) не осталась незамеченной. Авторитетный портал Whoscored оценил действия украинца максимальной оценкой – 10 баллов.

В поединке с «Халл Сити» Ярмоленко сделал две голевые передачи и дважды забил сам. Также на счету Андрея три удачных обводки и пять ударов по воротам.

Последний раз Ярмоленко делал дубль два года назад – 16 сентября 2018 года в поединке АПЛ с «Эвертоном». А ровно год назад, 23 сентября 2019 года, Ярмо забил победный мяч в ворота «МЮ» в чемпионате Англии.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.09.2020 00:18
    +7
    Отлично, ждем в СБУ, хоть кто-то на ходу из состава будет полном.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.09.2020 00:18
    +7
    Отлично, ждем в СБУ, хоть кто-то на ходу из состава будет полном.
    Ссылка
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